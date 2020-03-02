Москвичей призвали не торопиться со сменой зимней резины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоэксперты призвали москвичей не торопиться со сменой зимней резины на летнюю из-за теплой погоды, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что пока среднемесячная температура все-таки не будет выше +8, как положено по правилам, менять рановато", – сказал директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев напомнил, что по ночам и за городом температура может быть гораздо ниже, чем в городе в светлое время суток.

По прогнозам, в понедельник и вторник в столице днем ожидается 4–6 градусов тепла, в среду – 6–8 градусов.

В четверг температура впервые с начала года поднимется до двузначных значений. В этот день воздух прогреется до 10–12 градусов тепла.

В пятницу температура снова пойдет на спад, и тем не менее воздух прогреется до +4–9 градусов, в субботу будет 5–10 градусов тепла.