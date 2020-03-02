Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:21

Москвичей призвали не торопиться со сменой зимней резины

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоэксперты призвали москвичей не торопиться со сменой зимней резины на летнюю из-за теплой погоды, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что пока среднемесячная температура все-таки не будет выше +8, как положено по правилам, менять рановато", – сказал директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев напомнил, что по ночам и за городом температура может быть гораздо ниже, чем в городе в светлое время суток.

По прогнозам, в понедельник и вторник в столице днем ожидается 4–6 градусов тепла, в среду – 6–8 градусов.

В четверг температура впервые с начала года поднимется до двузначных значений. В этот день воздух прогреется до 10–12 градусов тепла.

В пятницу температура снова пойдет на спад, и тем не менее воздух прогреется до +4–9 градусов, в субботу будет 5–10 градусов тепла.

Из-за аномально теплой зимы плату за отопление могут пересчитать и снизить

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика