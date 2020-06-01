Открыт прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация – 2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Московская реставрация – 2020", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В конкурсе могут принять участие реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры. Все работы участников должны быть завершены в период с 2019 по конец 2020 года.
Подать заявку на участие в конкурсе можно через сайт департамента культурного наследия города Москвы. Участники должны приложить необходимые документы, подтверждающие работу, а также краткое описание объекта с фотографиями. Заявку можно подать до 30 сентября.
Победителей выберут по нескольким номинациям: за лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию, за высокое качество ремонтно-реставрационных работ, за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ, за научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство.
В конкурсе также предусмотрена специальная премия для молодых реставраторов. Отдельной премией будут отмечены работы по объекту, который выберут участники проекта "Активный гражданин".
"Московская реставрация” – одно из главных мероприятий нашего департамента и важное событие в реставрационном сообществе. Поскольку лауреатов награждают в декабре, можно сказать, что это своеобразное подведение итогов года в сфере сохранения наследия Москвы", – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В 2020 году конкурс "Московская реставрация" проводится в 10-й раз. За все время его существования лауреатами стали свыше 300 человек. С 2011 года присуждено 47 специальных премий.
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