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Культура

13:49

Москвичи выберут лучшие отреставрированные здания по программе льготной аренды

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жители Москвы определят лучшие объекты, отреставрированные в рамках городской программы льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Голосование пройдет на портале "Активный гражданин". В ответе на первый вопрос пользователи смогут указать свое отношение к программе. Во втором – уже непосредственно выбрать лучшее здание.

В список претендентов вошли:

  • городская усадьба купца М. Н. Гусева (улица Большая Полянка, дом 65/74, строение 3);
  • служебный корпус усадьбы Т. Ф. Эминского (улица Покровка, дом 14/2, строение 3);
  • конюшня усадьбы Татарниковых (Большой Дровяной переулок, дом 13/7, строение 3);
  • главный дом городской усадьбы Матвеевых (Волховский переулок, дом 21/5, строение 1);
  • жилой дом городской усадьбы XIX века (улица Гончарная, дом 9/3, строение 2);
  • деревянная усадьба дворянина Э. А. фон Беренса (Гусятников переулок, дом 7, строение 1);
  • чугунный павильон трамвайной остановки начала ХХ века (Красностуденческий проезд, владение 17);
  • жилой дом Н. П. Баулина (улица Николоямская, дом 52, строение 1);
  • садовый павильон усадьбы Лопатиной (переулок Сивцев Вражек, дом 42, строение 5);
  • главный дом усадьбы А. П. Сытина (Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5);
  • городская усадьба В. Ф. Колесникова — Саргиных — М.Е. Шапатиной (Таганская площадь, дом 88, строение 1);
  • Московская межевая канцелярия (Хохловский переулок, дом 10, строение 1);
  • комплекс доходных домов начала XX века (Настасьинский переулок, дом 8, строение 1).

Программа льготной аренды действует в столице с 2012 года. Исторические здания отдают в аренду на 49 лет с условием реставрации и возвращении исторического облика постройки. На данные цели выделяется не более 5 лет. Как отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, работы проводятся с учетом заранее согласованной документации и под контролем Мосгорнаследия.

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