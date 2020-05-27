Москвичи выберут лучшие отреставрированные здания по программе льготной аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жители Москвы определят лучшие объекты, отреставрированные в рамках городской программы льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Голосование пройдет на портале "Активный гражданин". В ответе на первый вопрос пользователи смогут указать свое отношение к программе. Во втором – уже непосредственно выбрать лучшее здание.

В список претендентов вошли:

городская усадьба купца М. Н. Гусева (улица Большая Полянка, дом 65/74, строение 3);

служебный корпус усадьбы Т. Ф. Эминского (улица Покровка, дом 14/2, строение 3);

конюшня усадьбы Татарниковых (Большой Дровяной переулок, дом 13/7, строение 3);

главный дом городской усадьбы Матвеевых (Волховский переулок, дом 21/5, строение 1);

жилой дом городской усадьбы XIX века (улица Гончарная, дом 9/3, строение 2);

деревянная усадьба дворянина Э. А. фон Беренса (Гусятников переулок, дом 7, строение 1);

чугунный павильон трамвайной остановки начала ХХ века (Красностуденческий проезд, владение 17);

жилой дом Н. П. Баулина (улица Николоямская, дом 52, строение 1);

садовый павильон усадьбы Лопатиной (переулок Сивцев Вражек, дом 42, строение 5);

главный дом усадьбы А. П. Сытина (Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5);

городская усадьба В. Ф. Колесникова — Саргиных — М.Е. Шапатиной (Таганская площадь, дом 88, строение 1);

Московская межевая канцелярия (Хохловский переулок, дом 10, строение 1);

комплекс доходных домов начала XX века (Настасьинский переулок, дом 8, строение 1).

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Программа льготной аренды действует в столице с 2012 года. Исторические здания отдают в аренду на 49 лет с условием реставрации и возвращении исторического облика постройки. На данные цели выделяется не более 5 лет. Как отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, работы проводятся с учетом заранее согласованной документации и под контролем Мосгорнаследия.