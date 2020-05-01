Усадьбу XIX века отреставрировали в Таганском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганском районе отреставрировали усадьбу XIX века. В ходе работ были приведены в порядок фасады и интерьеры главного дома, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что это здание входит в число объектов культурного наследия и и располагается по адресу: Гончарная улица, дом 9/3, строение 1. Масштабная реставрация проводилась в течение 2 лет.

"Реставраторы привели в порядок и фасады, и интерьеры здания. Отмечу, что к нему примыкает небольшой дом, который был отреставрирован по программе льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" в 2017 году. Таким образом, теперь исторической облик возвращен всей усадьбе", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Уточняется, что реставраторы расчистили фасады от старых наслоений краски и штукатурки, вычинили кирпичную кладку и устранили все дефекты здания. После этого стены были вновь окрашены.

Кроме того, в ходе работ особое внимание было уделено наличникам, рустованным лопаткам и тягам, карнизам и графическим рустам. Помимо этого, в главном доме усадьбы обновили окна, двери и кровлю. Внутри здания специалисты воссоздали колонны. Плафоны, картуши и гирлянды.

Ранее сообщалось о том, что в Москве завершили реставрацию памятника маршалу Жукову. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в рамках реставрации был приведен в порядок каркас скульптуры, также специалисты очистили бронзовую поверхность памятника. Кроме того, были выполнены монтаж фигуры и проварка мест технологических швов и приведен в порядок цветник, раскинутый вокруг монумента.