В районе инфекционной больницы в ТиНАО сняли все ограничения движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Все ограничения движения, введенные на время строительства инфекционной больницы в поселении Вороновском в ТиНАО, сняты. На время работ было частично перекрыто движение по Калужскому шоссе, передает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в настоящее время движение восстановлено в полном объеме.
Также сообщается о том, что скоро на территории медучреждения демонтируют строительный городок и вывезут оттуда строительную технику.
"Уборка ведется параллельно с вводом госпиталя в эксплуатацию и никак не скажется на работе медицинского учреждения, которое уже с понедельника сможет принимать пациентов", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Об открытии инфекционного центра в поселении Вороновском в ТиНАО мэр столицы Сергей Собянин сообщил 17 апреля. Отмечается, что медучреждение было построено за месяц. Известно, что первый прием пациентов намечен на 20 апреля.
Новая инфекционная клиника построена в беспрецедентно сжатые сроки
Сообщалось, что больница сможет обрабатывать более 10 тысяч различных тестов в сутки. В год же на базе медцентра планируется проводить порядка 4 миллионов тестов, в том числе общие, биохимические, иммуноферментные анализы и комплекс других сложных исследований.
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