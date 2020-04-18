Инфекционная больница в ТиНАО сможет обрабатывать более 10 тыс тестов в сутки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Инфекционная больница в поселении Вороновском в ТиНАО сможет обрабатывать свыше 10 тысяч тестов за сутки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для этих целей на территории медучреждения построили специальный лабораторный блок.

"Он оснащен достаточным количеством самой точной и современной медицинской техники, способной оперативно диагностировать различные заболевания", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в год на базе медцентра планируется проводить порядка 4 миллионов тестов, в том числе общие, биохимические, иммуноферментные анализы и комплекс других сложных исследований.

Также заммэра рассказал, что на территории больницы построен отдельный диагностический блок с кабинетами для проведения компьютерной томографии и рентгенодиагностики. Кроме того, на базе центра возможно проводить такие обследования, как лучевая диагностика, эндоскопия и ряд других исследований.

Ранее сообщалось, что больницу в Вороновском оснастили уникальной системой санитарного контроля. Отмечалось, что на территории медучреждения обустроен санпропускник для медперсонал, рассчитанный на дезинфекционную обработку 1,4 тысячи человек, то есть двух смен врачей.

Об открытии инфекционного центра в поселении Вороновском в ТиНАО мэр столицы Сергей Собянин сообщил накануне. Отмечается, что медучреждение было построено за месяц. Известно, что первый прием пациентов намечен на 20 апреля.