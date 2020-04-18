Инфекционная больница в ТиНАО сможет обрабатывать более 10 тыс тестов в сутки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Инфекционная больница в поселении Вороновском в ТиНАО сможет обрабатывать свыше 10 тысяч тестов за сутки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что для этих целей на территории медучреждения построили специальный лабораторный блок.
"Он оснащен достаточным количеством самой точной и современной медицинской техники, способной оперативно диагностировать различные заболевания", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что в год на базе медцентра планируется проводить порядка 4 миллионов тестов, в том числе общие, биохимические, иммуноферментные анализы и комплекс других сложных исследований.
Также заммэра рассказал, что на территории больницы построен отдельный диагностический блок с кабинетами для проведения компьютерной томографии и рентгенодиагностики. Кроме того, на базе центра возможно проводить такие обследования, как лучевая диагностика, эндоскопия и ряд других исследований.
Ранее сообщалось, что больницу в Вороновском оснастили уникальной системой санитарного контроля. Отмечалось, что на территории медучреждения обустроен санпропускник для медперсонал, рассчитанный на дезинфекционную обработку 1,4 тысячи человек, то есть двух смен врачей.
Об открытии инфекционного центра в поселении Вороновском в ТиНАО мэр столицы Сергей Собянин сообщил накануне. Отмечается, что медучреждение было построено за месяц. Известно, что первый прием пациентов намечен на 20 апреля.
Собянин: Вороновская инфекционная клиника примет первых пациентов 20 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: