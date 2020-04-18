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Город

13:37

Уникальная система санитарного контроля будет действовать в инфекционной больнице в ТиНАО

город медицина

Фото: Агентство "Москва"

Инфекционную больницу в поселении Вороновском в ТиНАО оснастили уникальной системой санитарного контроля, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что вопросам безопасности и сохранения здоровья при строительстве клиники было уделено большое внимание.

"Здесь обустроен санпропускник для медперсонала – не имеющая аналогов в России система санитарного контроля, рассчитанная на дезинфекционную обработку 1,4 тысячи человек, то есть двух смен врачей", – приводит Агентство "Москва" слова Бирюкова.

Уточняется, что здание больницы было поделено на 14 отсеков, рассчитанных на 100 мест. При этом каждый из них поделен на мужские и женские.

Персонал больницы будет заходить на территорию учреждения со стороны общей зоны. Там медики будут оставлять личную одежду и принимать душ, после чего переодеваться в защитный костюм.

Бочкарев добавил, что в блоке выписки пациентов будут созданы наиболее комфортные и безопасные условия.

"В блоке выписки пациенты сдают больничную пижаму, получают личные вещи и переодеваются в продезинфицированную чистую одежду, после чего в "чистой зоне" им выдаются все необходимые документы", – пояснил заместитель мэра.

Об открытии инфекционного центра в поселении Вороновском в ТиНАО мэр столицы Сергей Собянин сообщил накануне. Отмечается, что медучреждение было построено за месяц. Известно, что первый прием пациентов намечен на 20 апреля.

Новая инфекционная клиника построена в беспрецедентно сжатые сроки

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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