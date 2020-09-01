Школу на 900 учеников ввели в эксплуатацию в районе Северном

10:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Школу на 900 учеников ввели в эксплуатацию в столичном районе Северном на северо-востоке Москвы. Разрешение выдано накануне Дня знаний, 31 августа, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Новостройка расположена на аллее Долгопрудная, доме 16. В здании оборудован большой спортивный зал, который можно разделять на два малых. Предусмотрены актовый зал с артистическими, студия хореографии и лекторий.
Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Там появились площадки для занятий физкультурой, прогулочные зоны и площадки для тихого отдыха.
В районе Филевский Парк планируют построить школу на 375 мест. Учебное заведение расположится в Багратионовском проезде, владении 10. На месте новой школы демонтируют нежилое здание.
Строительство школы площадью 8,8 тысячи квадратных метров будет вестись за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.
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