Школу на 900 учеников ввели в эксплуатацию в районе Северном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школу на 900 учеников ввели в эксплуатацию в столичном районе Северном на северо-востоке Москвы. Разрешение выдано накануне Дня знаний, 31 августа, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Новостройка расположена на аллее Долгопрудная, доме 16. В здании оборудован большой спортивный зал, который можно разделять на два малых. Предусмотрены актовый зал с артистическими, студия хореографии и лекторий.

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Там появились площадки для занятий физкультурой, прогулочные зоны и площадки для тихого отдыха.

В районе Филевский Парк планируют построить школу на 375 мест. Учебное заведение расположится в Багратионовском проезде, владении 10. На месте новой школы демонтируют нежилое здание.

Строительство школы площадью 8,8 тысячи квадратных метров будет вестись за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.