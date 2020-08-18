Школу № 2075 в Красной Пахре реконструируют

15:09
Фото: archsovet.msk.ru
Школу № 2075 в Красной Пахре ждет реконструкция, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, рядом собираются построить корпус на 300 мест с физкультурно-спортивным сектором.
"Также появится новый блок, в котором разместятся начальные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, кабинеты администрации школы", – добавил Кузнецов.
Здания будут оформлены в едином стиле. Для облицовки используют крупноформатные керамогранитные панели. Старый и новый корпуса соединит наземный переход.
"Помимо нового учебного корпуса, у школы появится большой физкультурно-спортивный сектор с футбольным полем, зонами для легкой атлетики, беговыми дорожками, а также волейбольная и баскетбольная площадки. Зона отдыха возле старого здания станет шире", – отметил Сергей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что в районе Южное Бутово началось строительство школы на 625 мест. В ней оборудуют комфортные классы с лаборантскими, а для младших классов – игровую. Также в здании разместится актовый зал с эстрадой и два спортивных зала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: