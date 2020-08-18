Школу № 2075 в Красной Пахре реконструируют

Фото: archsovet.msk.ru

Школу № 2075 в Красной Пахре ждет реконструкция, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, рядом собираются построить корпус на 300 мест с физкультурно-спортивным сектором.

"Также появится новый блок, в котором разместятся начальные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, кабинеты администрации школы", – добавил Кузнецов.

Здания будут оформлены в едином стиле. Для облицовки используют крупноформатные керамогранитные панели. Старый и новый корпуса соединит наземный переход.

"Помимо нового учебного корпуса, у школы появится большой физкультурно-спортивный сектор с футбольным полем, зонами для легкой атлетики, беговыми дорожками, а также волейбольная и баскетбольная площадки. Зона отдыха возле старого здания станет шире", – отметил Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в районе Южное Бутово началось строительство школы на 625 мест. В ней оборудуют комфортные классы с лаборантскими, а для младших классов – игровую. Также в здании разместится актовый зал с эстрадой и два спортивных зала.