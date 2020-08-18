В ГД выступили против запрета дарить живые цветы учителям 1 Сентября

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Предложение ряда экологов о запрете дарить живые цветы учителям 1 Сентября в школах не поддержали в Госдуме. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов.
"Живые цветы выращиваются специально для того, чтобы их срезали. Никто не несет учителю букеты из дикорастущих краснокнижных растений. Учителю очень приятно получать цветы. Цветы в нашей традиции – это знак уважения к человеку, поэтому серьезно относиться к такому предложению я бы точно не стал", – приводит Агентство "Москва" слова Милонова.
По его словам, учителей не нужно лишать радости, поскольку во время дистанционного обучения они "исстрадались".
"Учителя исстрадались на этом домашнем образовании, а тут их еще и лишают всего: лишают радости и пытаются оставить их теперь уже и без цветов. Бесчелночное отношение, совершенно негодяйское", – заключил Милонов.
Ранее активисты внесли предложение запретить дарить живые цветы учителям в первый учебный день года. Соответствующее обращение было направлено в правительство с инициативой вывести на улицы волонтеров для проведения бесед с жителями.
Экологи просят запретить живые цветы на 1 Сентября
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