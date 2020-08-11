Активисты попросили запретить живые цветы на 1 Сентября

Экологи просят запретить живые цветы на 1 Сентября

Активисты просят запретить живые цветы на 1 Сентября, передает телеканал Москва 24. Они отправили коллективное обращение в правительство и предложили вывести на улицы волонтеров, которые будут проводить беседы с населением.

Специалист по работе с зелеными насаждениями Татьяна Мамеева считает необходимым введение нормы потребления любых растительных элементов земли.

"С нашей точки зрения, такие праздники, как 1 Сентября, 8 Марта, являются настоящей экологической катастрофой", – подчеркнула она.

"Добровольцы, или волонтеры, как мы их называем, они должны вести разъяснительные беседы. На данный момент у нас 22 человека, которые вполне готовы выйти на улицы", – добавила Мамеева.

Некоторые законодатели соглашаются с такой точкой зрения.

"Мало этого? Давайте вдоль улиц пойдем, от школ. Но тратить миллиарды рублей! На то, чтобы принести эту срезку цветов. Да, праздник устроить раз в два дня", – заявил депутат Госдумы, зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов.

Родители школьников не так категоричны. По мнению одного из них, ситуация зависит от самого класса и учителя.

"Но, если я хочу подарить, почему я не должен этого делать?" – полагает он.

Еще одна родительница призналась, что, наверное, как учителю ей было бы приятнее, если бы каждый ребенок принес букет.

Учитель начальных классов Елена Родченкова занимает нейтральную позицию по этому поводу.

"Вместо 30 букетов можно подарить один от класса, а остальные средства направить на благотворительность", – объяснила она.

Владельцы цветочных магазинов надеются, что продажи не упадут.

Совладелец цветочного магазина Алена Кузнецова указала на негативные последствия пандемии, которые обернулись неприятностями в бизнесе.

"Конечно же, есть надежда на 1 Сентября, что мы откроемся и возобновится все снова – наша работа, торговля. Это традиция для ребенка – прийти на 1 Сентября и подарить частичку своего доброго сердца своему учителю", – подчеркнула она.

Часть специалистов не видит в цветочной инициативе никакого смысла – ни экономического, ни юридического. Адвокат Александр Сироткин пояснил, что вопрос о том, дарить цветы или нет, относится к тем социальным нормам, которые не подлежат правовому регулированию.

"Это никакая не законотворческая инициатива – это просто чей-то пиар или шутка", – заключил он.