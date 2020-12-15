Москвичи назвали лучший объект реставрации

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Северный речной вокзал стал лидером в голосовании проекта "Активный гражданин" как лучший объект реставрации. Об этом сообщает портал столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на главу городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что голосование проходило с 3 по 13 декабря. Емельянов сообщил, что 14 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Московская реставрация 2020". По его словам, она проходила в кинотеатре "Художественный" на Арбатской площади.

"В специальной номинации в ходе мероприятия мэр города Сергей Собянин вручил награду за лучший объект реставрации по версии активных граждан. Им стал Северный речной вокзал", – отметил руководитель департамента.

Он подчеркнул большую работу реставраторов объекта. В частности, Емельянов отметил восстановление механизма шпиля, а также 24 фарфоровых панно. Также глава департамента выделил установку звезды с уральскими самоцветами и позолотой, которая была установлена на шпиле в конце 1930-х годов.

Сообщается, что в голосовании приняли участие почти 124 тысячи москвичей. Из них свыше 55 тысяч столичных жителей отдали предпочтение Северному речному вокзалу как лучшему объекту реставрации в городе.

На самой церемонии Собянин сообщил, что за 2020 год московские специалисты отреставрировали около 100 объектов. Он отметил, что возрождение памятников является важной и нужной частью работы на благо города. По словам главы города, еще около 500 объектов реставрации находятся в работе.