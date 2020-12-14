Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра "Художественный"

15:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади. Мэр отметил, что возвращение культурного учреждения тесно переплетается с судьбой большого количества людей.
"В 1909 году было чудесное открытие первого электротеатра, первого кино в Москве, и москвичи смотрели на это чудо. И спустя 111 лет, сегодня, новое чудесное событие – это восстановление, кропотливая реставрация кинотеатра "Художественный" и возвращение удивительного объекта, что тесно переплетено с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда "Художественный" снова вернется к жизни, и непросто вернется к жизни, а вернется в том великолепии и красоте, в которых он был задуман", – сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что за счет городского бюджета и средств федеральных ведомств проводится объемная работа по реставрации объектов. Собянин выразил слова благодарности председателю правления Сбербанка Герману Грефу за инвестиционную помощь в реализации проекта кинотеатра.
Греф отметил, что реставрация объекта проходила в круглосуточном режиме и закончилась в кратчайшие сроки. Он также поблагодарил всех реставраторов и строителей за огромный вклад в реализацию проекта.
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"С момента, как мы начали работать, прошел год и два месяца. Мы получили безотлагательно все разрешения и сопровождение всей вот этой кропотливой работы: нужно было параллельно вести научные исследования по различным элементам восстановления", – подчеркнул Греф.
В ходе реставрации специалисты сохранили две подлинные кровельные фермы, воссоздали внешний вид главного фасада и восстановили исторический декор. В фойе были отреставрированы потолочный карниз и фриз, а также историческая лестница.
Первых зрителей кинотеатр на 589 мест примет уже в декабре. Кинотеатр будет действовать как премьерный и фестивальный центр. В течение года в кинотеатре будет освещаться мировая киноповестка, в том числе будут показываться фильмы, не приобретенные для российского проката.
Кинотеатр имеет четыре зала, в каждом из которых установлены высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco, обеспечивающие максимальную яркость и передающие цвета без искажения. Также в кинотеатре имеются пленочный проектор и аудиосистема Dolby Atmos.
Собянин рассказал о завершении реставрации старейшего кинотеатра Москвы
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