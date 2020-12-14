Собянин наградил лауреатов "Московской реставрации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2020". Церемонию провели в отреставрированном кинотеатре "Художественный".

Мэр Москвы заявил, что возрождение памятников – это нужная и важная для города работа. Также Собянин отметил, что каждый объект – это открытие.

"Это результат работы мастеров прошлых веков и результат работы ваших золотых рук", – добавил глава города.

Собянин рассказал, что в 2020 году из-за пандемии правительство столицы приняло решение об остановке реставрационных работ на месяц, однако при первой же возможности эти процессы были восстановлены.

Мэр Москвы перечислил значимые объекты реставрации в столице. Среди них глава города отметил Северный речной вокзал и здание Наркомфина. Всего за год, по словам Собянина, специалисты отреставрировали около 100 объектов.

"Еще около 500 находятся в работе. Мы ни на один день сегодня не останавливаем реставрацию и возрождение Москвы", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Собянин осмотрел итоги реставрации кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади. Мэр отметил, что возвращение культурного учреждения тесно переплетается с судьбой большого количества людей.