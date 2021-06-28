Маршруты автобусов №286 и 603 изменены из-за подтопления Малахитовой улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке Москвы временно изменили маршруты автобусов №286 и 603. Это связано с подтоплением улицы Малахитовая. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за подтопления проезжей части на ул. Малахитовая маршруты автобусов №286 и 603 временно изменены", – говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента рекомендовали пассажирам общественного транспорта быть более внимательными и слушать объявления водителей.

В понедельник, 28 июня, на столицу обрушился сильный ливень, порывы ветра достигали 17–22 метров в секунду. Из-за ухудшения погоды городские службы работали в режиме повышенной готовности.