Движение по улице Правды восстановили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На улице Правды после проведения работ по уборке дорог восстановили движение. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

"Движение по улице Правды восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее движение на данном участке было перекрыто в обоих направлениях из-за обрушения крыши одного из зданий. На месте происшествия проводились работы по уборке проезжей части. О пострадавших информации не поступало.

В понедельник, 28 июня, на столицу обрушился сильный ливень, порывы ветра достигали 17–22 метров в секунду. Из-за ухудшения погоды городские службы работали в режиме повышенной готовности.