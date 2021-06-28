Движение по улице Правды перекрыто в обоих направлениях из-за обрушения крыши

Движение на улице Правды в Москве перекрыто в обоих направлениях из-за обрушения крыши одного из зданий. На данный момент на месте происшествия ведутся работы по уборке проезжей части. О пострадавших информации нет.

Ранее в Москве у одного из зданий на улице Правды из-за непогоды обрушилась часть крыши. В результате инцидента оказался завален автомобиль каршеринга. Также обломками оборвало провода.

В понедельник, 28 июня, на столицу обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.