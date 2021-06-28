Движение всех задерживавшихся из-за непогоды трамваев в Москве восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Движение задерживающихся ранее трамваев в Москве восстановлено, передает Дептранс в своем телеграм-канале.

"Восстановлено движение трамваев на всех участках, где ранее были задержки из-за погодных условий", – сказано в сообщении.

Ранее из-за подтоплений в разных районах города временно задерживались трамваи: на шоссе Энтузиастов (в районе станции метро "Шоссе Энтузиастов"), на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и улице Чертановской, на улице Вавилова, на улице Тихвинской.

Уточняется, что в Москве в понедельник выпало до 70% месячной нормы осадков. Городские службы работали в режиме повышенной готовности из-за непогоды. На улицах города дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

