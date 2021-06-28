Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии московского метро от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" восстановлено, станция "Ясенево" вновь открыта для пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется штатно. Станция "Ясенево" открыта для входа и выхода пассажиров", – говорится в сообщении.

Ранее движение поездов от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" было временно прекращено из-за подтопления на станции "Ясенево". На нее поступало большое количество воды, которая проникала в вестибюль и частично на платформу. Поезда проезжали станцию без остановки.

Кроме того, на наземном участке Филевской линии из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской". Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией. Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.