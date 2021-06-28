В Москве все системы жизнеобеспечения работают штатно – власти

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В Москве из-за ухудшения погоды не было аварийных отключений систем жизнеобеспечения. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей из-за ухудшения погоды в Москве нет", – говорится в сообщении.

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра в городе достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Движение поездов от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" было временно прекращено из-за подтопления на станции "Ясенево". На нее поступало большое количество воды, которая проникала в вестибюль и частично на платформу. Поезда проезжали станцию без остановки. Сейчас движение поездов восстановлено.