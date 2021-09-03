На дорогах Москвы заметили водоробус

Водоробус заметили в Москве

На улицах Москвы заметили водоробус. Перемещался он не своим ходом, а на прицепе-лафете для перевозки автомобилей.

Очевидцы предположили, что необычное транспортное средство, окрашенное в цвета московского транспорта, везли на выставку "Комтранс-2021". До этого КамАЗ анонсировал, что представит на выставке первый автобус на водороде.

Между тем глава столичного Дептранса Максим Ликсутов ранее заявлял, что испытания водородного автобуса на улицах города начнут в 2022 году. Соответствующее соглашение было подписано между ведомством, автопроизводителем, а также "Роснано".

Предполагается, что его использование позволит снизить выбросы углекислого газа более чем в десять раз, поскольку во время работы он выделяет только пар и тепло, а заправки требует лишь раз в сутки.

