В Дептрансе рассказали о столичном транспорте

Москвичи заметили в городе необычный транспорт. По улицам на грузовой платформе провезли машину с надписью: "Это водоробус". О том, когда новый транспорт выйдет на столичные маршруты, рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

"Мы идем дальше – перестали закупать дизельные автобусы для поездок москвичей, увеличиваем количество экотранспорта, разрабатываем новые инновационные модели. Совсем скоро начнем обкатывать электробус-гармошку, а уже в следующем году – тестировать водородный электробус", – сказал Ликсутов.

Он отметил, что водоробусы – что самый экологичный вид наземного городского транспорта на сегодняшний день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.