Более 18 тысяч рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны Огородный Проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Развитие территории бывшей промзоны Огородный Проезд в Бутырском районе позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, проект предусматривает комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны общей площадью 22,5 гектара. Первый участок расположен между путями МЦД-2 и Огородным проездом, второй – между Складочной улицей и жилым комплексом на Новодмитровской улице.
"В их редевелопмент инвесторы вложат 62 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет превысят 3,5 миллиарда рублей. В будущем здесь построят жилые дома, образовательные и спортивные учреждения, а также объекты общественно-делового назначения. Для города будет создано более 18 тысяч новых рабочих мест", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства столицы.
Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров уточнил, что на территории бывшей промзоны Огородный Проезд будет построено свыше 615 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 370 тысяч займут образовательные и спортивные учреждения, торговые центры, кафе, банки и различные общественно-деловые постройки.
"На втором участке инвестор построит более 245 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 60 тысяч квадратных метров будет выделено для переселения жильцов по программе реновации", – добавил Прохоров.
Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.
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