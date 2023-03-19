Резидент "Технополис "Москва" открыл новую линию по выпуску медизделий для людей со стомой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Гематех", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", открыла новую линию по производству медицинских изделий для пациентов со стомой. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Компания "Гемамед" вложила свыше миллиарда рублей в создание предприятия по изготовлению медицинских изделий для стомированных пациентов. Была запущена производственная линия мощностью 2 млн единиц продукции в год", – указал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятие вышло на второй этап реализации контракта, в рамках которого запустили новую линию. Также планируется, что уже в марте этого года продукцию будут поставлять в медицинские учреждения столицы.

"Благодаря запуску новой линии сейчас на предприятии производится 16 видов изделий. Ожидается, что в 2023 году производство выйдет на проектную мощность и компания сможет изготавливать 5,5 млн единиц продукции в год", – добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что благодаря высокотехнологичному процессу производства и контролю качества сырья и материалов было обеспечено высокое качество, надежность и безопасность продукции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва получила почти два миллиона медицинских изделий по одному из офсетных контрактов. Он рассказал, что в рамках этого договора компания "Гемамед" вложила в важное для столичного здравоохранения производство более миллиарда рублей. Город в свою очередь гарантирует закупку ее продукции.

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