Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Город предоставил столичным предпринимателям 16 тысяч поручительств по кредитам на общую сумму 137 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"При поддержке города предприниматели получили в банках около 280 миллиардов рублей Часто для роста организациям нужно брать кредит под поручительство или залог. Но выполнить условия банков могут не все: иногда у предпринимателей недостаточно своих активов для залога", – сообщил Собянин.

В таком случае, продолжил мэр, поддержку компаниям оказывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В 2022 году под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предпринимателям было предоставлено почти 50 миллиардов рублей.

По словам Собянина, без поддержки организации некоторые предприниматели столкнулись бы с отказами банков на выдачу кредитов. Фонд работает с 70 кредитно-финансовыми организациями.

Получить информацию о господдержке предприниматели могут в консультативном центре фонда. Его специалисты расскажут о схеме финансирования, льготных программах и банковских предложениях для бизнеса.

До этого Собянин сообщил, что столичные индивидуальные предприниматели (ИП) стали чаще выходить на зарубежные рынки. В 2022 году число экспортеров увеличилось 2,5 раза. Найти партнеров и заключить контракты предпринимателям помогает Московский экспортный центр (МЭЦ).



Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

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