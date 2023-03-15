Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году.

"На 3% увеличился оборот столичных предприятий сферы услуг", – отметил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что самый большой рост был зафиксирован в электронных услугах и сервисах в области информационных технологий. В январе этого года было заработано 12,7 миллиарда рублей, что на 55,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эти показатели связаны с увеличившимся спросом в сегменте онлайн-кинотеатров.

По словам Собянина, на втором месте по росту оборотов оказались учреждения культуры, выручка которых за год увеличилась на 41,2% – до 9,1 миллиарда рублей.

Третье место заняли организации курьерской доставки. Их обороты стали выше на 23,2% – до 1,2 миллиарда рублей. Это стало возможно благодаря развитию интернет-торговли в столице.

Мэр отметил развитие внутреннего туризма. Так, выручка гостиниц выросла на 11,9% – до 4,7 миллиарда рублей.

Кроме того, в январе этого года общий объем платных услуг от столичных предприятий составил 228 миллиардов рублей.

Ранее заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что оборот театров, концертных залов, музеев и других объектов сферы культуры Москвы вырос почти в два раза за 11 месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом.

В январе – ноябре выручка учреждений культуры составила свыше 58 миллиардов рублей.



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