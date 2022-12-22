Ефимов заявил, что оборот сферы культуры Москвы вырос почти вдвое за 11 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оборот театров, концертных залов, музеев и других объектов сферы культуры Москвы вырос почти в два раза за 11 месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в январе – ноябре выручка учреждений культуры составила свыше 58 миллиардов рублей.

"В частности, оборот театров и концертных залов увеличился на 97%, до 45 миллиардов рублей, музеев – на 60%, до восьми миллиардов рублей", – отметил Ефимов.

В это время практически на все услуги сферы культуры наблюдался повышенный спрос, что и привело к росту выручки. Так, учреждения оформили свыше 19 миллионов чеков, что вдвое больше, чем в прошлом году. Ефимов также указал на рост посещаемости музеев на 55%.

В департаменте экономической политики и развития Москвы отметили и увеличение оборота столичных гостиниц за 11 месяцев на 17% – до 83 миллиардов рублей. Рестораны подняли выручку на 40% – до почти 476 миллиардов рублей.

В сфере туризма также зафиксировали увеличение выручки до 614 миллиардов рублей (на 32% больше, чем в прошлом году). В частности, гостиницы выдали почти 15 миллионов чеков, что на 10% больше показателей прошлого года. Заведения общепита выдали 728 миллионов чеков, что на 24% больше, чем в прошлом году. Кроме того, число транзакций у туристических фирм выросло почти на 40% – до 52 миллионов.

Ранее Ефимов рассказал о сокращении Москвой доли своего участия в конкурентных сферах экономики. По его словам, с 2011 года Москва продала акции компаний на сумму 138 миллиардов рублей, сократив свою долю в организациях более чем на 80%. Он уточнил, что в настоящее время в столице работают 77 предприятий с участием столицы в уставном капитале.



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