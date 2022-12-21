Ефимов рассказал о снижении городом доли своего участия в предприятиях сферы экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва снижает долю своего участия в конкурентных сферах экономики, что способствует развитию частного предпринимательства и повышению качества оказываемых услуг. Об этом заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с 2011 года Москва продала акции компаний на сумму 138 миллиардов рублей, сократив свою долю в организациях более чем на 80%.

Ефимов добавил, что сейчас в городе работают 77 предприятий с участием столицы в уставном капитале. Речь идет в основном об организациях сферы коммунального хозяйства, градостроительства и инжиниринга.

Он подчеркнул, что Москва намерена сократить количество предприятий со своим участием до 75 до конца 2023 года. При этом с 2011 года в виде дивидендов от акций в бюджет столицы поступило 53 миллиарда рублей.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что Москва в то же время наращивает долю своего участия в жизненно важных организациях. Он указал, что в начале 2011 года в городе насчитывалось 49% предприятий, чей контрольный пакет акций принадлежал столице более чем на 50%. К настоящему же времени в Москве 72,7% таких организаций.

Ранее Ефимов рассказал, что в столице выставят на торги права на комплексное развитие участков бывших промзон Владыкино, Вагоноремонт, 17,18 и № 58 Южное Очаково. Площадь всех объектов превышает 35 гектаров, а инвестиции в проект составят 67,6 миллиарда рублей.



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