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Очереди в аптеки образовались на Украине из-за новых правил продажи лекарств, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

С 1 апреля на территории страны запускается программа, по которой граждане смогут купить все рецептурные препараты и большую часть обычных лекарств после посещения врача и получения электронного рецепта.

"В киевских аптеках ажиотаж и большие очереди. Люди массово покупают лекарства, которые с завтрашнего дня будут отпускаться только по электронному рецепту", – говорится в сообщении СМИ.

По информации журналистов, больше всего скупают обезболивающие и седативные препараты.

Очереди также образовались и в Одессе. Отмечается, что жители бронируют необходимые препараты, а наиболее популярные товары уже раскуплены.

В ноябре 2022 года в Киеве и области сообщали, что в супермаркетах раскупили запасы хлеба. Сотрудники супермаркетов рассказали, что спрос был не только на хлеб, но и на сэндвичи и сладкие булочки.

Местные издания также сообщают о длинных очередях к автозаправкам в различных регионах. Топливо необходимо людям для заправки генераторов из-за отключений электроэнергии по всей стране.

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