Зеленский попросил Запад предоставить Украине дизель и газ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский попросил западные страны о дополнительных поставках газа и дизельного топлива для поддержания работы аварийных генераторов. Об этом сообщает газета Financial Times, которой украинский лидер дал интервью.

"Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить <...> дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии", – пишет издание.

По его информации, в настоящее время в здании офиса президента нет водоснабжения.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные удары со стороны РФ привели к выходу из строя около половины объектов критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи ЕС в поставках энергетического оборудования и финансирования для покупки газа и других ресурсов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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