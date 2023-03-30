Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью

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Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко призвал крупнейшие мировые сырьевые компании поделиться с Киевом своей сверхприбылью, полученной вследствие вооруженного конфликта Украины с РФ. Об этом он заявил в интервью Politico.

По его словам, Киев оценил прибыль этих энергетических компаний в более чем 200 миллиардов долларов. Речь идет о прибыли за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.

"Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор", – подчеркнул украинский чиновник.

Министр также считает, что Западу следует "закрыть лазейки" в санкциях, касающихся продажи российских энергоносителей. Он подчеркнул, что Украина может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны Евросоюза могли избавиться от зависимости от поставок из РФ.

Ранее сообщалось, что Украина собирается в течение трех лет наладить производство ядерного топлива для атомных станций, чтобы заменить российское, в том числе на европейским рынке. Проект реализует "Энергоатом" совместно с американской компанией Westinghouse. Уже идет производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000. В будущем планируется запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440.

В Минэнерго страны сообщили, что в этом году в их планах завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году – головок. Их будут использовать для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в шведском Вестеросе.

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