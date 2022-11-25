В магазинах Киева раскупили весь хлеб – СМИ

Фото: телеграм-канал "Киевский движ"

В Киеве и области раскупили запасы хлеба в супермаркетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

По данным СМИ, в некоторых магазинах остались лаваши, а в других нет даже их. Сотрудники супермаркетов рассказали, что люди начали скупать выпечку утром 24 ноября. При этом спрос был не только на хлеб, но и на сэндвичи и сладкие булочки.

Местные издания также сообщают о длинных очередях к автозаправкам в различных регионах. Топливо необходимо людям для заправки генераторов из-за отключений электроэнергии по всей стране.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности переехать в частные дома с печным отоплением. Вместе с тем он высказался против эвакуации, но не исключил временного переселения отдельных категорий граждан за город.



В Минобороны РФ опровергли удары по Киеву 23 ноября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!