В аптеках Москвы заявили о сезонном дефиците "Регидрона"

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Сезонный дефицит "Регидрона" возник в настоящее время в аптеках Москвы, рассказала глава "Ассоциации независимых аптек" Виктория Преснякова.

По ее словам, летом на этот препарат всегда фиксируется повышенный спрос, поскольку россияне предпочитают брать его с собой, когда отправляются отдыхать. Лекарство применяют, как правило, при возникновении симптомов отравления.

"К сожалению, он доступен не во всех аптеках. Сегодня в ограниченном количестве препарат есть лишь у одного поставщика", – цитирует Преснякову Агентство "Москва".

Она рекомендовала обратить внимание на аналоги "Регидрона", которые предлагаются в аптеках.

Ранее Минздрав отметил, что санкции Запада не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами. В отчете министерства отмечается, что инновационное развитие фармацевтического рынка в России продолжается, несмотря на все введенные ограничительные меры.

В начале этого года на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде открылся завод по производству лекарств компании "Велфарм-М". Участие в открытии производства приняли Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Собянин выразил надежду, что новое производство внесет значительный вклад в развитие отечественной фармацевтической отрасли.



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