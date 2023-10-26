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26 октября, 16:39

Политика

Временного поверенного Армении вызвали в МИД РФ из-за публикаций в СМИ

Фото: 123RF/alexis84

Временного поверенного в делах Армении вызвали в министерство иностранных дел РФ из-за публикаций армянских СМИ. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, российских дипломатов и, между прочим, российских миротворцев, которые своими жизнями рискуют и жертвуют в том числе для безопасности народа Армении", – передает ТАСС ее слова.

В МИД РФ сделали акцент на том, что антироссийская кампания в информационном пространстве Армении неприемлема.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.

Он уточнил, что Ереван ищет новых партнеров, так как РФ якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Пашинян считает, что произошедшее в Нагорном Карабахе привело республику к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

В свою очередь, в Кремле потребовали, чтобы армянский премьер объяснил свое заявление.

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