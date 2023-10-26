В Кремле ждут прояснений слов Пашиняна о диверсификации отношений по безопасности

Фото: kremlin.ru

Россия хочет получить разъяснения от Армении по поводу высказываний армянского премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего о необходимости "диверсифицировать отношения в сфере безопасности". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не склонны ориентироваться на информацию от издания The Wall Street Journal.

"Нужно точно понять, о чем именно говорил господин Пашинян. Мы продолжаем разговор, диалог с нашими армянскими друзьями, и будем продолжать это делать, у нас очень обширная повестка дня", – отметил Песков.

Затрагивая роль России в качестве посредника в мирном разрешении армяно-азербайджанского конфликта, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва до сих пор осуществляет попытки оказать помощь Армении и Азербайджану по выходу на стадию подписания мирного договора.

"Это необходимо для стабилизации ситуации в регионе и выхода на более положительный созидательный уровень жизни во всем регионе", – объяснил он.

Ранее в интервью The Wall Street Journal Пашинян сообщил, что Армения не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране. Он уточнил, что Ереван ищет новых партнеров, так как РФ якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Он считает, что произошедшее в Нагорном Карабахе привело республику к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года