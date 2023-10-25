В Ереване заявили, что российские телеканалы допустили определенные нарушения в Армении

Фото: 123RF/butenkow

Российские телеканалы, которые вещают в Армении, допустили определенные нарушения. Об этом министр высокотехнологической промышленности республики Роберт Хачатрян сообщил на правительственном часе в парламенте.

Он подчеркнул, что ответственность за отдельные контакты и нарушения несет Комиссия по телевидению и радио. По его словам, недавно был отправлен запрос и получены протоколы об отдельных нарушениях, в том числе о тех, что произошли 23 октября.

"Что касается следующих шагов, мы проинформируем", – цитирует его ТАСС.

Ранее МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина. Ему передали ноту протеста из-за телепередачи на российском Первом канале.

По мнению Еревана, в выпуске передачи от 23 октября были озвучены "оскорбительные и совершенно неприемлемые" высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию La Repubblica заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. В связи с этим, добавил он, российская сторона постепенно отдаляется от Южного Кавказа.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе