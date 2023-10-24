Посла РФ вызвали в МИД Армении

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина. Ему передали ноту протеста из-за телепередачи на российском Первом канале. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

По мнению Еревана, в выпуске передачи от 23 октября были озвучены "оскорбительные и совершенно неприемлемые" высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принял решение начать процедуру ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) еще до выдачи этим судом ордера на арест Владимира Путина. Он также добавил, что Армения ничего не меняла в отношениях с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров РФ сообщил, что Россия фиксирует попытки Североатлантического альянса продвинуть свои интересы в Закавказье через Армению. Дипломат назвал это нагнетанием антироссийских настроений.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа