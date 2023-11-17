В Кремле не знают, будет ли Пашинян на ближайших саммитах СНГ и ЕАЭС

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Кремль пока не знает, планирует ли премьер-министр Армении Никол Пашинян посещать неформальный саммит СНГ и саммит ЕАЭС, которые пройдут до конца 2023 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не знаем. Все приглашены", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля добавил, что Владимир Путин не планирует проводить телефонные разговоры с Пашиняном до начала саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее стало известно, что Армения официально не обращалась в ОДКБ по поводу выхода из нее. Также в самой организации не обсуждают потерю интереса к кавказскому региону или выход Армении.

Россия считает, что отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ, а также отправка его стране западного вооружения и "дружба" Еревана с Киевом являются "звеньями одной цепи", сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом, по ее словам, попытка Пашиняна "усидеть на двух стульях" не доведет до добра. Она связала охлаждение российско-армянских отношений с тем, что западный план на Украине полностью провалился, а теперь Запад вцепился в Армению.

До этого стало известно, что армянский премьер-министр Никол Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.