В МИД РФ заявили, что Армения демонстрирует намерение переориентировать внешнюю политику

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Россия считает, что Армения отчетливо демонстрирует намерение переориентировать внешнюю политику, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что решение армянского руководства не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске вызывает сожаление.

"Мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности этой дружественной нам страны", – добавила дипломат.

По ее словам, заявления Еревана по ОДКБ являются попыткой "спихнуть ответственность" за свои просчеты. В то же время Захарова обратила внимание, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов организации и препятствовать одобрению уже согласованных документов, и это оставляет открытыми двери для Еревана и позволяет ему в последующем присоединяться к работе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Он также выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите.

Накануне сообщалось, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян не примет участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые пройдут 22–23 ноября в Минске. Вместе с тем стало известно, что на заседания в рамках ОДКБ не поедет и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

На саммит не поедет и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

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