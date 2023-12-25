Песков заявил, что у Путина и Пашиняна будет возможность встретиться на саммите СНГ

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У Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна будет возможность встретиться в рамках саммита СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге 26 декабря, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря главы государства спросили, планируется ли отдельная встреча Путина и Пашиняна в ближайшее время.

"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий", – ответил Песков.

Ранее Пашинян заявил, что Армения считала и считает РФ дружественной страной. По его словам, Ереван сделает все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

Он также говорил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), потому что на данный момент стороны обсуждают вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.