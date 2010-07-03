ЦБ нашел новый способ борьбы с "зарплатным рабством"

Москва 24/Никита Симонов

Центробанк рассматривает возможность освободить от сопутствующих расходов переводы зарплат на счета в других банках, чтобы побороть "зарплатное рабство". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Банка России.

Как говорится в докладе, если работникам позволят бесплатно перечислять средства с зарплатной карты на свои счета в других банках, то это уменьшит издержки при использовании услуг разных кредитных организаций.

Одним из вариантов является начисление зарплат через Систему быстрых платежей, которая позволяет переводить деньги по номеру телефона. Среди ее участников ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая Корона".

На монополию государственных банков в сегменте "зарплатных проектов" ранее пожаловались Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы было предложено создать централизованный зарплатный реестр.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый способ начисления зарплат – сотруднику предложат привязать карту платежной системы "Мир" к своему номеру телефона. В этом случае при переводе средств работодатель не будет знать, какой банк выбрал его подчиненный.

Таким образом решится проблема "зарплатного рабства" – когда работодатель единолично определяет банк для выплат без ведома работника и без учета его интересов. При этом в праве переводить деньги в другой банк часто отказывается. Проблема с зарплатным рабством ранее обсуждалась в правительстве. Так, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести наказание для работодателей, нарушающих права сотрудников в выборе зарплатного банка, в виде штрафа на сумму до 50 тысяч рублей.

По некоторым оценкам, 75% зарплат россиян проходят через счета Сбербанка и ВТБ. Это очень большой объем денег, за который коммерческие кредитные организации готовы бороться.

