ФАС хочет обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба предлагает сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Он пояснил, что это необходимо, чтобы работодатели могли более спокойно выбирать банки для обслуживания. По словам Кашеварова, подобная практика встречается в Великобритании, передает ТАСС.

Проблемой "зарплатного рабства" занялись в 2014 году, когда сотрудникам разрешили просить работодателя перевести зарплату в банк, реквизиты которого он предоставит. Работодатель при этом не может отказать работнику в его просьбе.

В марте этого года правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его заработная плата. Один из законопроектов предполагает административную ответственность за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника.