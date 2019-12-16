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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене "банковского роуминга" – так называют комиссию, которую банки получали за переводы между картами клиентов, зарегистрированных в разных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, размер комиссии не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях одного банка. Изменения вступят в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования текста закона.

В пояснительной записке отмечается, что филиалы и другие структурные подразделения банка являются составной частью единой финансовой организации. Поэтому переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях одного банка, являются обычными внутренними переводами. Подобная комиссия может указывать на межрегиональную дискриминацию потребителя.

Законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств между регионами внесли на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Окончательное чтение состоялось 10 декабря. Депутаты одобрили документ.

В ноябре Банк России призвал обсудить вопрос установления единой комиссии за межбанковские переводы. Для реализации этой задумки регулятор предложил задействовать Систему быстрых платежей.

