Фото: depositphotos/valphoto

Сенаторы одобрили закон об отмене "банковского роуминга". Данное решение было принято в ходе заседания Совета Федерации, сообщает Агентство "Москва".

"Банковский роуминг" – это термин, которым зачастую обозначали комиссию, которую банки получали за переводы между картами разных клиентов, зарегистрированных в разных регионах России.

По новым правилам, "размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации". Изменения вступят в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования текста законопроекта.

Как говорится в пояснительной записке, филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами. Комиссия такого формата, как следует из текста законопроекта, может указывать на межрегиональную дискриминацию потребителя.

Законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств между регионами внесли на рассмотрение в Госдуму еще в сентябре. Окончательное, третье чтение состоялось 10 декабря. Депутаты проголосовали за принятие новой нормы.

