Банк России хочет ввести единую комиссию за переводы с карт

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Банк России собирается вновь обсудить размер комиссии за межбанковские переводы, сообщает РБК.

"У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребуют времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно", – заявил директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников.

Центробанк и ФАС предлагали уравнять комиссии в 2018 году. В начале 2019-го сформировалась рабочая группа по этому вопросу, однако стороны не пришли к единому мнению.

ЦБ хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться от 0% до, например, 0,2%, но станет единым для всех переводов.

12 ноября стало известно, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене "банковского роуминга". Документ отменяет комиссии банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах.

В октябре проект одобрило правительство РФ. По мнению Дмитрия Медведева, кредитные организации часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут никакой нагрузки.