С 1 мая банки РФ отменят комиссию за денежные переводы по номеру телефона

Фото: Москва 24/Роман Балаев
С 1 мая россияне смогут бесплатно делать денежные переводы по номеру телефона при сумме до 100 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости. Обеспечить переводы без комиссии должны банки РФ.
Чтобы обеспечить возможность для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами, Центробанк устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами.
Переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц могут облагаться комиссией не более 0,5%, но не больше 1500 рублей.
Кроме того, комиссии по эквайрингу при оплате картами онлайн-покупок могут быть ограничены. Делается это для того, чтобы россияне могли бесперебойно совершать онлайн-покупки продовольствия и лекарств без посещения магазинов, а также для поддержки онлайн-торговли.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об отмене "банковского роуминга" – так называют комиссию, которую банки получали за переводы между картами клиентов, зарегистрированных в разных регионах страны.
Согласно документу, размер комиссии не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях одного банка. Изменения вступят в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования текста закона.
Законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств между регионами внесли на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Окончательное чтение состоялось 10 декабря. Депутаты одобрили документ.
В ноябре Банк России призвал обсудить вопрос установления единой комиссии за межбанковские переводы. Для реализации этой задумки регулятор предложил задействовать Систему быстрых платежей.
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