Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Сбербанк ввел комиссию в 1% за перевод денег в банкоматах, сообщает газета "Коммерсант".
Изменения в марте анонсировала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. По ее словам, это ответ на принятие закона о "банковском роуминге", запрещающего комиссии при переводе денег между регионами внутри одной кредитной организации. Документ подписал Владимир Путин в декабре 2019 года.
В пресс-службе банка уточнили, что с 2 июня изменились условия по внутрибанковским переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит порядка 1% всех операций. Там добавили, что большинство клиентов используют "Сбербанк Онлайн" и СМС-банк, где сохранили бесплатные переводы внутри банка до 50 тысяч рублей в месяц.
Платным может стать и выпуск банковских карт. В письме Ассоциации банков России (АБР) в правительство говорится, что плата начнет взиматься при условии сохранения административного регулирования и ограничения комиссий за прием карт (эквайринг). Кроме того, клиентам придется платить за обслуживание карт, использование мобильных приложений и доступ к колл-центру. Сейчас все расходы на услуги и сервисы покрываются за счет межбанковских комиссий.
В мае Сбербанк продлил действие истекших банковских карт. Их обладатели смогут снимать деньги в банкоматах организации. Помимо этого, им будет доступна функция оплаты покупок с помощью чипа и введения ПИН-кода.
Сбербанк также предложил клиентам активировать перевыпущенные карты с помощью приложения "Сбербанк Онлайн". После активации все функции карты будут доступны, а предыдущая станет недействительна. Срок хранения новых карт продлили до четырех месяцев.
В банке пояснили, что изменения ввели для улучшения дистанционного обслуживания клиентов и отсутствия необходимости у них посещения офисов банка.
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