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Общество

06:27

Выпуск банковских карт в России может стать платным

общество финансы

Фото: depositphotos/valphoto

В России выпуск банковских карт может стать платным. Об этом сообщает газета "Известия".

Как следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в правительство, плата за выпуск начнет взиматься при условии сохранения административного регулирования и ограничения комиссий за прием карт (эквайринг). Кроме того, клиентам банков придется платить за обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, а также за доступ к колл-центру.

Дополнительно рассматривается вопрос о сокращениях или полной отмене программ лояльности кредитных организаций.

В данный момент все расходы на услуги и сервисы покрываются за счет межбанковских комиссий.

Как сообщил изданию вице-президент АБР Алексей Войлуков, в РФ сложилась особая бизнес-модель на рынке безналичных платежей. Так, на сегодняшний день большое количество банковских услуг бесплатны для клиентов за счет доходов от эквайринга.

"Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около шести тысяч ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей", – пояснил Войлуков.

По мнению эксперта, мобильные приложения банков вряд ли станут платными. Он объяснил это тем, что в приложениях присутствует большой набор функций, включая оформление кредита.

В Центробанке прокомментировали ограничение эквайринговых комиссий. Там пояснили, что данная мера носит временный характер и направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее в России отменили "банковский роуминг". Так, с 14 июня российским банкам запретили взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

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