Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих переводах на дебетовые карты, передает РИА Новости.

В контактном центре банка уточнили, что эту услугу вместе с остальными уведомлениями добавили в платный пакет. Прежде такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода, теперь доступными остались только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте.

Бесплатной функция будет для владельцев кредитных карт. Держатели дебетовых карт могут пользоваться "Мобильным банком", который обойдется в 60 рублей.

В июне Сбербанк ввел комиссию в один процент для переводов через банкоматы. Зампред правления банка Светлана Кирсанова объясняла, что это ответ на принятие закона о "банковском роуминге", запрещающего комиссии при переводе денег между регионами внутри одной кредитной организации.

В пресс-службе Сбербанка добавили, что новая комиссия затронет только один процент всех операций. Там рассказали, что большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк. Для них сохраняется лимит в 50 тысяч рублей в месяц.

В мае Сбербанк продлевал действие истекших банковских карт. Их обладателям оставили возможность снимать деньги в банкоматах организации, им также была доступна функция оплаты покупок с помощью чипа и введения ПИН-кода. Кроме того, срок хранения новых карт продлили до четырех месяцев.