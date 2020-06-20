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Общество

02:17

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

экономика общество

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Комиссия Сбербанка на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций.

Как заявили РБК в пресс-службе Сбербанка, большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк. Для них сохраняется лимит в 50 тысяч рублей в месяц.

Там добавили, что этот лимит удовлетворяет потребности почти 90 процентов клиентов Сбербанка. Для остальных пользователей банк предоставил возможность подписки.

Она позволяет увеличить лимит операций по фиксированному тарифу. 19 июня Сбербанк сообщил о вводе комиссии в 1 процент для переводов через банкоматы.

Ранее в России вступил в силу закон об отмене "банковского роуминга". С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссию за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации.

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

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